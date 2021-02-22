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22.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - İngiltere'de gündem oldu! “Ozan Kabak’ın kabusu”

Liverpool’da ikinci Premier Lig maçına çıkan Ozan Kabak, bir kez daha üzüntü yaşadı. Observer’ın manşetinde Everton’ın attığı ilk goldeki pozisyon ve milli futbolcu yer alırken, ‘Anfield ızdırabı’ başlığı gözlerden kaçmadı

Son dakika - İngiltere'de gündem oldu! “Ozan Kabak’ın kabusu”
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CELAL UMUT EREN

Liverpool’da kabus devam ediyor. Premier Lig’in son şampiyonu son olarak Merseyside derbisinde Everton’a evinde 2-0 yenildi ve ciddi bir üzüntü yaşadı. 22 yıl sonra derbide sahasında kaybeden Liverpool’da Ozan Kabak ismi öne çıktı. Geçen hafta ilk maçında Leicester City’ye karşı 2. golde şanssızlık yaşayan milli futbolcu, Everton önünde de yenilen ilk golde Richarlison’u savunma arkasına kaçırınca henüz 3. dakikada gol yendi. Daha maçın başlangıcında gol yenmesinde hata yapan Ozan’ın takımının geriye düşmesine neden olduğu Ada basınında genişçe yer buldu.
2 haftada 2 mağlubiyette kritik gol hataları yapan 20 yaşındaki savunmacının talihsiz bir başlangıç yaptığı aktarıldı. Guardian’a bağlı Observer’da da Everton’ın Richarlison’la bulduğu ilk gol pozisyonu ve Ozan Kabak’ın fotoğrafına yer verilerek, ‘Anfield ızdırabı’ başlığı atıldı.
Observer’ın köşe yazarı Jonathan Wilson da dünkü yazısını Ozan Kabak’a ayırarak, “Ozan Kabak’ın kabusu” ifadelerini kullandı. Yazının detayında da “Aslında Ozan Kabak için iyi bir haber var; bundan daha kötüsü olamazdı” dedi.
Ligde arka arkaya 4. yenilgisini alan Kırmızılar, böylece 6. sıraya kadar indi.

Son dakika - İngilterede gündem oldu “Ozan Kabak’ın kabusu”

 

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