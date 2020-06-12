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12.06.2020 - 15:34 |

Son dakika | İngiltere'de Süper Lig heyecanı

Premier Lig'in yayıncılarından BT Sport, Süper Lig'de kalan 8 haftayı ekranlara getireceğini açıkladı. Britanya'nın ünlü spor kanalı her hafta 3 Süper Lig karşılaşmasının yayınlanacağını vurguladı.

Son dakika | İngiltere'de Süper Lig heyecanı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Britanya ve İrlanda'nın ünlü spor kanalı BT Sport, Süper Lig'de 2019-20 sezonunda kalan 8 haftanın naklen yayınlacağını açıkladı. Kanalın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "Avrupa'nın en sıkı şampiyonluk yarışının yaşandığı Türkiye Süper Lig artık BT Sport'ta" denildi.

Ayrıca bu sıkı yarışta şampiyonun BT Sport ekranlarında belli olacağı duyuruldu. Anonsta Süper Lig'in puan durumu ve ilk 4 sıra da gösterildi. Ayrıca tanıtım fotoğrafında Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den Falcao, Elneny, Kruse, Visca, Clichy ve Boateng kullanıldı.

Bu hafta; lider Trabzonspor'un Göztepe deplasmanındaki maçıyla; Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanı ve Beşiktaş'ın evindeki Antalyaspor maçının yayınlanacağı bildirildi. Şifreli bir kanal olan BT Sport'ta İngiltere Premier Lig maçları da yayınlanıyor.

Son dakika | İngilterede Süper Lig heyecanı

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