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20.04.2020 - 23:44 |

Son dakika | Innokenty Samokhvalov hayatını kaybetti!

Lokomotiv Moskova'nın 22 yaşındaki genç oyuncusu Innokenty Samokhvalov, tek başına idman yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika | Innokenty Samokhvalov hayatını kaybetti!

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti. 

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi. 

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

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