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15.02.2021 - 01:11 |

Son dakika - Inter, Lazio'yu devirip lider oldu! Lukaku fırtınası...

Serie A'nın 22. haftasında Inter, Lazio'yu 3-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. 2 gol ile maça damga vuran Lukaku kariyerindeki 300. gole imza attı.

Son dakika - Inter, Lazio'yu devirip lider oldu! Lukaku fırtınası...
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 22. haftasında Inter, konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yendi. 

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı. 

Maçın 20. dakikasında Laziolu Wesley Hoedt’in rakibi Lautaro Martinez’e ceza sahası içinde yaptığı hareket nedeniyle hakem Michael Fabbri, penaltı noktasını gösterdi. 

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 22. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 

İlk yarının son anlarında Lukaku, 45. dakikada bir gol daha atarak farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Bu gol, Lukaku'nun kariyerindeki 300. golü oldu. 

İkinci yarıda, konuk başkent takımı, 61. dakikada Gonzalo Escalante ile farkı 1'e indirdi, 2-1. Ancak ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi ve Lautaro Martinez 64. dakikada skoru 3-1 yapan golü attı. 

Mücadele başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Inter, puanını 50’ye yükseltti.

Muriqi sonradan girdi
Öte yandan Vedat Muriqi mücadeleye 70. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Inter 50 puana yükselerek liderliği Milan'dan geri aldı. 7 maç sonra mağlup olan Lazio 40 puanda kaldı.

İşte ilk 6'daki puan durumu

Inter, 50
Milan, 49
Roma, 43
Juventus, 42
Napoli, 40
Atalanta, 40

Son dakika - Inter, Lazioyu devirip lider oldu Lukaku fırtınası...

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