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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Inter, Moses'ın bonservisi için görüşmelere başladı!
24.03.2020 - 13:12 |

Son dakika | Inter, Moses'ın bonservisi için görüşmelere başladı!

İtalyan devi, teknik patron Antonio Conte'nin talimatıyla Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için Chelsea ile görüşmelere başladı...

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Avrupa'da futbolun durduğu, tekrar ne zaman başlayacağı belli olmayan bir ortamda Inter kulübünün transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Teknik direktör Antonio Conte'nin talimatıyla Milano ekibinin yöneticileri, Victor Moses'in bonservisini almak için Chelsea ile görüşmelere başladılar.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de olan Moses, Chelsea'deki eski hocasının Inter'in başına geçmesinin ardından Milano ekibinin kadrajına girmiş, sonrasında ligin devre arasında lacivert-siyahlıların yolunu tutmuştu. Inter'de 7 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, performansıyla hocasını tatmin etti.

Chelsea'nin futbolcu için öncelikle 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, ancak futbol ortamının da içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bu rakamda ciddi bir indirimi kabul ettiği, tarafların bonservis konusunda pazarlıklar yürüttükleri belirtildi.

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