Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Son dakika | İrfan Buz Kasımpaşa’ya yakın
12.11.2020 - 11:36 | | İSTANBUL (İHA)

Son dakika | İrfan Buz Kasımpaşa’ya yakın

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz ile görüşüyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Buz, Paşa'nın yeni teknik direktörü olacak.

ABONE OL

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik adam arayışları devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, Teknik Direktör İrfan Buz ile görüşme halinde. Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber ile görüşen Buz’un görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye - Hırvatistan maçında korona virüs depremi! Vida pozitif çıkınca UEFA talimatı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Deniz Türüç'in Hırvatistan maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu

Son dakika | İrfan Buz Kasımpaşa’ya yakın

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi | Samatta, Sosa ve Tolga...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kırklarelispor'da 3 futbolcu pozitif
    Kırklarelispor'da 3 futbolcu pozitif
  2. Canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  3. Göztepe revire döndü
    Göztepe revire döndü
  4. 'İstanbul için heyecanlanıyorum'
    'İstanbul için heyecanlanıyorum'
  5. Fraport TAV Antalyaspor çıkış yakalamak istiyor
    Fraport TAV Antalyaspor çıkış yakalamak istiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı

Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı

Son dakika - Emre Belözoğlu koronavirüs geçirdiğini açıkladı!

Son dakika - Emre Belözoğlu koronavirüs geçirdiğini açıkladı!

Son Dakika | Fernando Muslera, İstanbul'a dönüyor!

Son Dakika | Fernando Muslera, İstanbul'a dönüyor!

Loic Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Loic Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet