Son Dakika | İrfan Can Kahveci, Başakşehir'e veda etti

Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci eski takımına veda etti. Başakşehir'den İrfan Can'ın vedasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Fenerbahçe’ye transfer olan İrfan Can, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla vedalaştı. Başkanımız kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür ederken teknik direktörümüz Aykut Kocaman da İrfan Can’a başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.



