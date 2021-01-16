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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı!
16.01.2021 - 22:08 | | İHA

Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı!

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Instagram hesabından takip etti

Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı!
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Galatasaray'ın transfer listesinde olan olan Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takip etmeye başladı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini açıklamıştı. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de İrfan Can'ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terimi takibe aldı

Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terimi takibe aldı

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