Son dakika - İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Muriqi ve Mert Hakan'dan sonra Galatasaray...

CELAL UMUT EREN

İrfan Can Kahveci konusunda dün Medipol Başakşehir ile son görüşmelerini yapan sarı-lacivertliler, işi bitirdi. Oyuncunun bonservisi için 7 milyon euro ve 1 milyon euroluk şampiyonluk bonusunun yanında, Deniz Türüç de takasta kullanıldı ve imzalar atıldı.

Fenerbahçe, yıllarca unutulmayacak bir transfere imza attı, sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci’yi adeta Galatasaray’ın elinden aldı. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin de resmen istediği İrfan Can ile 4.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe, 10 günlük süreç içerisinde transferi tamamladı. Başakşehir’le cuma akşamı yapılan ilk görüşmelerin ardından dün itibariyle anlaşmalar yapıldı. 7 milyon euro bonservis bedeli, ligde şampiyon olunması halinde 1 milyon euro bonus ve şu anda Başakşehir’de kiralık oynayan Deniz Türüç’ün bonservisi verildi. Fatih Terim Stadı’nda dünkü transfer görüşmelerinde Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.



Başakşehir gündüz saatlerinde ilk olarak Galatasaray’la görüştü, teklifin son durumu konuşuldu ancak anlaşmaya varılamadı. Daha sonra turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile bir araya geldi. Ali Koç ve Emre Belözoğlu’nun cuma akşamı sunduğu teklif kabul edildi. Ardından İrfan Can ile görüşme sağlandı. Yıldız orta sahanın, “Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa yapmaya hazırım. Her karara razıyım” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Milli futbolcunun da kabulü alınınca taraflar anlaşmayı tamamladı ve resmi sözleşmeler imzalandı.

Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci

Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yarışı devam ediyor. Son dönemlerde iki ezeli rakip 3 futbolcu için karşı karşıya geldi. Ancak hepsinde gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. İlk olarak geçen sezon Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç, Fenerbahçe’ye imza attı. Ardından bu sezon başında yaz döneminde günlerce konuşulan Mert Hakan Yandaş transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Dün de son nokta İrfan Can Kahveci ile konuldu.

Emre Belözoğlu faktörü

İrfan Can Kahveci’nin transferinde Emre Belözoğlu ismi öne çıktı. Yıldız orta saha, hem Başakşehir hem de A Milli Takım’da beraber oynadığı Belözoğlu’nu idol olarak gördüğünü daha önce de söylemişti. Emre Belözoğlu sadece kulübüyle temas kurarken, dün anlaşma sağlandıktan sonra İrfan Can bir görüşme gerçekleştirdi, ikili transferdeki son detayları konuşarak birbirlerini tebrik etti.

Tolga Ciğerci, Başakşehir’de

İrfan Can Kahveci’nin transfer görüşmeleri tamamlandıktan sonra sürpriz bir isim daha Başakşehir’e katıldı. Fenerbahçe’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Tolga Ciğerci de turuncu-lacivertlilere gitmesine izin verildi.

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman’ın da onay verdiği Tolga Ciğerci, bonservisiyle beraber gitti. Tecrübeli orta saha dün akşam Fatih Terim Stadı’na giderek sözleşmeyi imzaladı. Tolga’nın Fenerbahçe’deki sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

‘Çubuklu formanın hakkını vereceğim’

Fenerbahçe’nin youtube hesabından açıklanan İrfan Can Kahveci, nişanlısı ve ailesiyle birlikte kameranın karşısına geçti, kahve içti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, “Çok heyecanlıyım, gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdim. İnşallah formanın hakkını vereceğim. Fenerbahçe taraftarına sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can izleteceğim. Kimse merak etmesin, elimden geleni yapacağım” dedi.

Futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki, Hangi takımlı olduğu konuşuldu. İrfan Can çok iyi Fenerbahçeli bir kardeşimiz” derken, sportif direktör Emre Belözoğlu da şu sözleri kullandı:

“Allah utandırmasın kardeşim. Ailesi de burada. Ailesi de Fenerbahçeli, nişanlısı da iyi Fenerbahçeli.”

Bunun üzerine İrfan Can Kahveci, “Çok sağ ol Emre Ağabey. İnşallah efsane çubuklu formamızın hakkını vermeye çalışacağım” cevabını verdi.

