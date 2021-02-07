Son dakika - İsmail Kartal: "Yönetim bir karar alırsa saygı duyarım"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Maça dengeli başladık. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü biraz ele aldık fakat Beşiktaş oyunu dengeledi ve baskısını artırdı. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Beşiktaş daha çok istedi. Bizde de bazı oyuncularımız irade koydu ama olmadı."

"Maça 11'e 11 iken iyi başladık. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi. Çok kaliteli bir takım. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen bu maçı daha çok istedi. Ortaya bir irade koydu."

"Bir karar almayı düşünecek durumda değilim. Yönetimden bir karar gelirse alınacak her karara saygı duyarım.