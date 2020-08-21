Son dakika | İsmail Köybaşı adım adım Hatayspor'a

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor’dan sürpriz transfer hamlesi geldi. Hatayspor, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı İsmail Köybaşı’na transfer teklifi yaptı.

4 maçta oynadı

Geçtiğimiz sezon İspanyol takımında 4 maçta süre alan 31 yaşındaki sol bek, ülkemizde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de forma giydi.

Yönetici de açıkladı

Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.

Radroyaspor'a konuşan Sunar, "İsmail Köybaşı çok sevdiğimiz birisi ve hemşehrimiz. İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek" dedi.