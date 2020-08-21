Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | İsmail Köybaşı adım adım Hatayspor'a
21.08.2020 - 08:06 |

Son dakika | İsmail Köybaşı adım adım Hatayspor'a

Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Granada ile geçiren İsmail Köybaşı yeniden Süper Lig'e geri dönüyor.

Son dakika | İsmail Köybaşı adım adım Hatayspor'a
ABONE OL

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor’dan sürpriz transfer hamlesi geldi.  Hatayspor, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı İsmail Köybaşı’na transfer teklifi yaptı.

4 maçta oynadı
Geçtiğimiz sezon İspanyol takımında 4 maçta süre alan 31 yaşındaki sol bek, ülkemizde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de forma giydi.

Yönetici de açıkladı
Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.

Radroyaspor'a konuşan Sunar, "İsmail Köybaşı çok sevdiğimiz birisi ve hemşehrimiz. İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek" dedi.

Son dakika | İsmail Köybaşı adım adım Hatayspora

    Bernard Mensah: Evimde olduğumu hissedebiliyorum
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı!
      Son dakika | UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı!
    2. Fenerbahçe transfer haberleri | Olympiakos'tan Rodrigues'e resmi teklif
      Fenerbahçe transfer haberleri | Olympiakos'tan Rodrigues'e resmi teklif
    3. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih fırtınası
      Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih fırtınası
    4. İstanbul Boğazı’nda yelken heyecanı
      İstanbul Boğazı’nda yelken heyecanı
    5. Namık Sevik’i anıyoruz
      Namık Sevik’i anıyoruz



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MHK Başkanlığı için adaylar ortaya çıktı!

    MHK Başkanlığı için adaylar ortaya çıktı!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!

    Galatasaray haberleri | Diagne 4 saat önce idmanda!

    Galatasaray haberleri | Diagne 4 saat önce idmanda!

    Beşiktaş haberleri | Welinton'dan transfer fedakarlığı!

    Beşiktaş haberleri | Welinton'dan transfer fedakarlığı!

    Sıradaki Haber