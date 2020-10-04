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04.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | İşte Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin alacağı ücret!

Fenerbahçe, 16. transferini Diego Perotti ile yaptı. Roma ile anlaşan sarı-lacivertliler Arjantinli yıldızı İstanbul’a getirerek kanat takviyesini bonservissiz olarak tamamladı

Son dakika | İşte Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin alacağı ücret!
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe durmuyor. Sarı-lacivertliler yeni hamlesini Diego Perotti ile yaptı. Hücumcu kanat arayışlarını sonuca vardıran Fenerbahçe, Roma ile her konuda anlaşarak, Perotti’yi İstanbul’a getirdi.
Dün saat 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Arjantinli futbolcu ile görüşmeler de hemen başladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında İstanbul’a gelmiştir” denildi.
Roma’ya transfer bedeli ödemeyecek olan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bonservissiz bitirmiş oldu. Oyuncunun yıllık 2 milyon euroya yakın maaş alması bekleniyor.
32 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma’da oynadı, 398 maçta 59 gol attı.
Perotti özellikle 2013-14 sezonunda Sevilla ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Yıldız isim, Arjantin Milli Takım formasını da 5 kez giydi.
Diego Perotti, geçen sezon ise Roma formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 6 gol kaydetti.

Son dakika | İşte Fenerbahçede Diego Perottinin alacağı ücret

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