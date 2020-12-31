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31.12.2020 - 08:34 |

Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat

Fenerbahçe ile Max Kruse, tazminat konusunda el sıkışmıştı. Buna göre Sarı-Lacivertliler’in 7.5 milyon Euro değil, yaklaşık 3.75 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Anlaşma sağlanması için iki tarafın da kendince nedenleri var.

Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat
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FIFA, Max Kruse’yi Fenerbahçe’ye açtığı 7.5 milyon Euro’luk tazminat davasında haklı bulmuştu. Sarı-Lacivertliler de Alman yıldıza karşı 18 milyon Euro’luk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı. Ancak önceki gün taraflar tazminat konusunda el sıkıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon Euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Alman oyuncunun bunu kabul etmesindeki en önemli neden, Fenerbahçe’nin yapacağı itirazlarla davanın fazlasıyla uzama ihtimali. Kruse bu nedenle daha az bir rakam olmasına rağmen Sarı-Lacivertliler ile el sıkıştı. Fenerbahçe cephesinin orta yolu bulma girişimlerinde iki önemli neden vardı.

TRANSFER YASAĞI ENDİŞESİ
İlki; yaklaşık 3.75 milyon Euro’nun kulübün kasasında kalacak olması. Dava uzasa bile önümüzdeki yıllarda faizlerle 7.5 milyon Euro’dan daha fazla bir ödeme yapılması gerekebilirdi. Yönetimin anlaşmayı tercih etmesinin bir diğer sebebinin ise transfer yasağı gelme ihtimali olduğu öğrenildi. Bunun hem kadro planlamasına hem de kulübün prestijine büyük bir darbe vuracağını düşünen Sarı-Lacivertliler, sorunu kısa süre içerisinde çözme yolunu tercih etti. (Fanatik)

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