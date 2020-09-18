Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ter döken temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş bu turda rakiplerini geçerse playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;

Milan / Bodo Glimt

CSKA Sofia / B36

Hapoel Beer-Sheva / Motherwell

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Rostov / Maccabi Haifa

Williem II / Rangers

Fehervar / Reims

FCSB / Slovan Liberec