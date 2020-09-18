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18.09.2020 - 09:48 |

Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Ligi'nde ter döken temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş bu turda rakiplerini geçerse playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;

Milan / Bodo Glimt
CSKA Sofia / B36
Hapoel Beer-Sheva / Motherwell

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Rostov / Maccabi Haifa

Williem II / Rangers

Fehervar / Reims

FCSB / Slovan Liberec

Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaşın muhtemel rakipleri

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