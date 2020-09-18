18.09.2020 - 09:48 |
Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ter döken temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş bu turda rakiplerini geçerse playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;
Milan / Bodo Glimt
CSKA Sofia / B36
Hapoel Beer-Sheva / Motherwell
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Rostov / Maccabi Haifa
Williem II / Rangers
Fehervar / Reims
FCSB / Slovan Liberec