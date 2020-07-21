Son dakika - İşte Süper Lig'de 34. hafta hakemleri

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun kapanış haftasının hakemleri açıklandı. Son haftanın hakemleri şöyle:



24 Temmuz Cuma:

21.00 Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa







25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.00 Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Rizespor: Halis Özkahya

21.00 Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat



26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Fırat Aydınus

TFF 1. Lig play-off maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off maçlarının hakemleri belli oldu. Adana Demirspor - Bursaspor ve Akhisarspor - Fatih Karagümrük maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



1. Maçlar

21.00 22 Temmuz Çarşamba: Bursaspor-Adana Demirspor (Mete Kalkavan)

21.00 22 Temmuz Çarşamba: Karagümrük-Akhisarspor (Ali Palabıyık)



2. Maçlar

21.00 26 Temmuz Pazar: Adana Demirspor-Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

21.00 26 Temmuz Pazar: Akhisarspor - Karagümrük (Hüseyin Göçek)