Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika - İtalya Teknik Direktörü Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
06.11.2020 - 20:00 | | AA

Son dakika - İtalya Teknik Direktörü Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son dakika - İtalya Teknik Direktörü Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
ABONE OL

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.

Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.

 Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.

Son dakika - İtalya Teknik Direktörü Mancininin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Selçuk İnan’dan 'şampiyonluk' açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milliler'de Sırbistan hazırlığı!
      Milliler'de Sırbistan hazırlığı!
    2. İstanbul'da şampiyon belli olacak!
      İstanbul'da şampiyon belli olacak!
    3. Şişmanlar'dan gümüş madalya!
      Şişmanlar'dan gümüş madalya!
    4. "Herkes yüreğiyle oynadı"
      "Herkes yüreğiyle oynadı"
    5. Sumudica'dan sözleşme açıklaması!
      Sumudica'dan sözleşme açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Mehmet Büyükekşi'den Sumudica açıklaması! "Uyaracağız"

    Son dakika - Mehmet Büyükekşi'den Sumudica açıklaması! "Uyaracağız"

    Son dakika - Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar!

    Son dakika - Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar!

    Son dakika - Bernard Mensah: "Kırmızı karta kadar..."

    Son dakika - Bernard Mensah: "Kırmızı karta kadar..."

    Son dakika - Cyle Larin: "Hep beraber kötüydük"

    Son dakika - Cyle Larin: "Hep beraber kötüydük"

    Sıradaki Haber