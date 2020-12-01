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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son Dakika | İtalyanlar böyle duyurdu! Hakan Çalhanoğlu resmen...
01.12.2020 - 11:52 |

Son Dakika | İtalyanlar böyle duyurdu! Hakan Çalhanoğlu resmen...

A Milli Takım ve Milan'ın formda yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübündeki geleceği belli oluyor.

Son Dakika | İtalyanlar böyle duyurdu! Hakan Çalhanoğlu resmen...
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İtalya'da yayın yapan gazete, bugünkü haberinde okuyucularına Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki geleceği hakkında bilgi verdi.

Gazetede yer alan habere göre Kırmızı Siyahlı kulüpten yıllık 6 milyon Euro talep eden Hakan Çalhanoğlu'na 4,5 milyon Euro öneren Milan, oyuncu ile kıyasıya pazarlık ediyor.

Yıldız futbolcuya Premier Lig ekiplerinden de tekliflerin geldiği aktarılan haberde 10 gün içerisinde Hakan Çalhanoğlu ve menajeri Maldini ve kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Milan taraftarının da heyecanla beklediği bu görüşme sonrasında Hakan'ın İtalyan ekibinde kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

Son Dakika | İtalyanlar böyle duyurdu Hakan Çalhanoğlu resmen...

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