Son Dakika | İtalyanlar böyle duyurdu! Hakan Çalhanoğlu resmen...

İtalya'da yayın yapan gazete, bugünkü haberinde okuyucularına Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki geleceği hakkında bilgi verdi.

Gazetede yer alan habere göre Kırmızı Siyahlı kulüpten yıllık 6 milyon Euro talep eden Hakan Çalhanoğlu'na 4,5 milyon Euro öneren Milan, oyuncu ile kıyasıya pazarlık ediyor.

Yıldız futbolcuya Premier Lig ekiplerinden de tekliflerin geldiği aktarılan haberde 10 gün içerisinde Hakan Çalhanoğlu ve menajeri Maldini ve kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Milan taraftarının da heyecanla beklediği bu görüşme sonrasında Hakan'ın İtalyan ekibinde kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.