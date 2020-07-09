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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Jailson'un menajerinden transfer açıklaması
09.07.2020 - 14:57 | | Sporx

Son dakika | Jailson'un menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques'in menajeri Rodrigo Severo, oyuncusuyla ilgilenen kulüpler olduğunu söyledi.

Son dakika | Jailson'un menajerinden transfer açıklaması
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Jailson için menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi.

Rodrigo Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi arifesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak, şu an için resmileşen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Jailsonun menajerinden transfer açıklaması

"FENERBAHÇE, 5 MİLYON EURO İSTİYOR"

Gauchahz'da yer alan habere göre; Jailson'u 4 milyon euro ve sonraki satıştan Gremio'ya %20 payla satın alan Fenerbahçe'nin, en azından yaptığı yatırımı geri almak istediği ve buna oranla 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği bilgisi verildi. Bu ücrette bir satış olursa Fenerbahçe, 1 milyon euro'yu Gremio'ya gönderecek ve Jailson için verdiği 4 milyon euro'yu da zarar etmeden karşılamış olacak.

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BU SEZON 34 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 lig ve 8 kupa maçına çıkan Jailson, 1 gol attı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2018 yazında Gremio'dan transfer edilmişti.

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