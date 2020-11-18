Son dakika | James Harden rekor teklifi reddetti!

BD basınına göre Houston ile özdeşleşen James Harden'ın, kulübün şampiyonluk kovalama şansının kalmadığı gerekçesiyle 2 yıllık 103 milyon dolarlık teklifi reddettiği iddia edildi.

James Harden'in, Kevin Durant ve Kyrie Irving ile Brooklyn Nets'te şampiyonluk yarışı içerisinde olabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Bu arada Houston ile Portland Trail Blazers arasında Robert Covington - Trevor Ariza takası gerçekleşti. Covington, Portland'a giderken, Trevor Ariza + 2020 1. tur draft hakkı ile 2021 korumalı 1. tur draft hakkı Houston Rockets'ın oldu.

James Harden, Houston Rockets'ın 2 yıllık 103 milyon dolarlık teklifini kabul etseydi NBA tarihinde 1 yılda 50 milyon doların üzerinde kazanan ilk oyuncusu olacaktı.