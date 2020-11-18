Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Son dakika | James Harden rekor teklifi reddetti!
18.11.2020 - 11:30 | | Sabah

Son dakika | James Harden rekor teklifi reddetti!

NBA'de Houston Rockets forması giyen James Harden takımdan ayrılma kararı aldı. Rockets'ın son olarak Harden'a yaptığı NBA tarihinde görülmemiş teklifi de kabul görmedi. İşte o teklif ve detaylar...

ABONE OL

BD basınına göre Houston ile özdeşleşen James Harden'ın, kulübün şampiyonluk kovalama şansının kalmadığı gerekçesiyle 2 yıllık 103 milyon dolarlık teklifi reddettiği iddia edildi.

James Harden'in, Kevin Durant ve Kyrie Irving ile Brooklyn Nets'te şampiyonluk yarışı içerisinde olabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Bu arada Houston ile Portland Trail Blazers arasında Robert Covington - Trevor Ariza takası gerçekleşti. Covington, Portland'a giderken, Trevor Ariza + 2020 1. tur draft hakkı ile 2021 korumalı 1. tur draft hakkı Houston Rockets'ın oldu.

James Harden, Houston Rockets'ın 2 yıllık 103 milyon dolarlık teklifini kabul etseydi NBA tarihinde 1 yılda 50 milyon doların üzerinde kazanan ilk oyuncusu olacaktı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'a bir darbe de UEFA'dan!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den Galatasaray'a... Herkes Ozan Tufan'ı beklerken sürpriz ayrılık!

Son dakika | James Harden rekor teklifi reddetti

 

Napoli'de Lozano fırtınası | Harika başlangıç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ali Akman'dan müthiş performans...
    Ali Akman'dan müthiş performans...
  2. Harden rekor teklifi reddetti!
    Harden rekor teklifi reddetti!
  3. Kasımpaşa'dan Arsenal'e!
    Kasımpaşa'dan Arsenal'e!
  4. Dünya kupaları iptal edildi
    Dünya kupaları iptal edildi
  5. Efes'in rakibi Khimki
    Efes'in rakibi Khimki



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mert Hakan kararı!

Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mert Hakan kararı!

Yıllar sonra gelen itiraf: Tek hatası Galatasaray'dı!

Yıllar sonra gelen itiraf: Tek hatası Galatasaray'dı!

Olimpiyatlar onların elinde

Olimpiyatlar onların elinde

Macaristan-Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Macaristan-Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet