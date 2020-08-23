Son dakika | Jose Sosa'dan ilk sözler! Fenerbahçe...

İşte Sosa'nın sözleri:

"Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin bir futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum. Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum. Şimdi sarı-lacivert renklerle heyecan dolu bir yolculuk başlıyor ve ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.

Trabzonspor'a teşekkür etti

Trabzonspor'da bana ve aileme gösterilen büyük sevgi için Trabzonspor kulübüne, tüm çalışanlarına ve taraftarlarına çok teşekkür ederim. Büyük mücadele, emek ve sorumlulukla geçen 3 yılda, Türkiye Kupası'nı Trabzon şehrine getirmek başarılı bir kapanış oldu."