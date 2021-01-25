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25.01.2021 - 11:12 |

Son dakika | Jose Sosa'nın menajerinden ayrılık açıklaması

Jose Sosa’nın, Fenerbahçe ile yollarını ayırma ihtimalinin bulunduğunu dün gazetemizde yazmıştık. Bu haber üzerine Sosa’nın Türkiye temsilcisi Ogün Erdem, bir açıklama yaptı.

Son dakika | Jose Sosa'nın menajerinden ayrılık açıklaması
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Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrasında ayrılacak iddiaları gündeme gelen Jose Sosa'nın menajeri Ogün Erdem açıklamalarda bulundu.

Erdem, “Sosa, Fenerbahçe’de mutlu. Tek amacı, kalan maçlarda takımına faydalıp olup, şampiyonluğa katkı sağlamak. Sezon başı kampı yapmadı ve geldikten sonra koronaya yakalandı. Sonra da sakatlıklar yaşadı. Artık tamamen hazır. Öyle pes edecek ve hem gitmek isteyecek bir karakter değil” dedi. Ancak Sosa’nın eşi Carolina’nın bordo ve mavi renklerde tokayla fotoğraf paylaşması kafa karıştırdı.

Gelen tepkiler sonrası Carolina, Fenerbahçe ve Beşiktaş paylaşımları da yaptı, "Kalbimde çok renk var" yazdı.

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Son dakika | Jose Sosanın menajerinden ayrılık açıklaması

 

Maç Özeti: Fiorentina 1-2 Inter
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