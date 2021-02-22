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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Josef’ten çok güzel hareket
22.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Josef’ten çok güzel hareket

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-0 yendiği derbide ilk golü atan Josef de Souza, giydiği formayı ve kramponları eğitim için bağışlama kararı aldı.

Son dakika - Josef’ten çok güzel hareket
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Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-0 yendiği derbide ilk golü atan Josef de Souza, giydiği formayı ve kramponları eğitim için bağışlama kararı aldı. Brezilyalı futbolcu formasını ve kramponlarını matchwornshirt.com açık artırma sitesinde satışa sundu. Elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) devredilecek.

Son dakika - Josef’ten çok güzel hareket

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