Son Dakika: Josef'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler!

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini fakat Beşiktaş'ın daha dik bir duruş sergilediğini açıkladı.

Josef'in açıklamaları şu şekilde;

"Bu haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Yüksek tempoda oynayan futbolculara dinlenme fırsatı doğdu. Performansımızdan memnunuz. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık. Hocamız herkese şans veriyor, bu bizi mutlu ediyor. Kendi oyunumdan da memnunum ve performansımla tatmin ettiğimi düşünüyorum. Derbide gol atmak benim için mutluluk verici ama şu an bunu unutmam lazım. Önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Takım kazandığı sürece, skor beni tatmin eder. Gol atmasam da olur. Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim. Joker de Souza yakıştırmaları için teşekkür ediyorum ama joker ben değilim. Asıl joker Necip. Her pozisyonda oynayabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir. Fenerbahçe'de ilk sezon 48 maç oynadım. Ligde Beşiktaş'a, kupada Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve dönemin başkanı Aziz Yıldırım beni aradı ve kulüp bulmamı istedi. Galatasaray'ın da bana ilgisi vardı ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi ve beni tatmin eden teklifi Beşiktaş yaptı. Taraftarın sevgisini ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Sahada bütün mücadelemi ve isteğimi gösteriyorum. Çok imkansızlıklardan geldim. Ailemin fazla imkanı yoktu. Böyle bir ailede yetiştim. Şimdi bunları bana veren Allah'a şükrediyorum"