Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika: Josef'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler!
23.02.2021 - 11:53 |

Son Dakika: Josef'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler!

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini fakat Beşiktaş'ın daha dik bir duruş sergilediğini açıkladı.

ABONE OL

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini fakat Beşiktaş'ın daha dik bir duruş sergilediğini açıkladı.

Josef'in açıklamaları şu şekilde;

"Bu haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Yüksek tempoda oynayan futbolculara dinlenme fırsatı doğdu. Performansımızdan memnunuz. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık. Hocamız herkese şans veriyor, bu bizi mutlu ediyor. Kendi oyunumdan da memnunum ve performansımla tatmin ettiğimi düşünüyorum. Derbide gol atmak benim için mutluluk verici ama şu an bunu unutmam lazım. Önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Takım kazandığı sürece, skor beni tatmin eder. Gol atmasam da olur. Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim. Joker de Souza yakıştırmaları için teşekkür ediyorum ama joker ben değilim. Asıl joker Necip. Her pozisyonda oynayabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir. Fenerbahçe'de ilk sezon 48 maç oynadım. Ligde Beşiktaş'a, kupada Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve dönemin başkanı Aziz Yıldırım beni aradı ve kulüp bulmamı istedi. Galatasaray'ın da bana ilgisi vardı ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi ve beni tatmin eden teklifi Beşiktaş yaptı. Taraftarın sevgisini ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Sahada bütün mücadelemi ve isteğimi gösteriyorum. Çok imkansızlıklardan geldim. Ailemin fazla imkanı yoktu. Böyle bir ailede yetiştim. Şimdi bunları bana veren Allah'a şükrediyorum"

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Taylan Antalyalı'dan transfer açıklaması!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi!

Son Dakika: Joseften Galatasaray itirafı: Beni istediler

 

    Fenerbahçeli yenge formunu koruyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Josef'ten flaş G.Saray itirafı!
      Josef'ten flaş G.Saray itirafı!
    2. Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı
      Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı
    3. Fuat Çapa'dan olay açıklamalar!
      Fuat Çapa'dan olay açıklamalar!
    4. Arkas Spor sahaya çıkıyor
      Arkas Spor sahaya çıkıyor
    5. Halkbank, avantaj peşinde!
      Halkbank, avantaj peşinde!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor'un maçları az gollü geçiyor!

    Antalyaspor'un maçları az gollü geçiyor!

    Voleybolda iki erteleme maçı yarın oynanacak

    Voleybolda iki erteleme maçı yarın oynanacak

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sevinci! Teklifi kabul etti...

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sevinci! Teklifi kabul etti...

    "Griezmann, Barcelona'ya gitmekle hata yaptı"

    "Griezmann, Barcelona'ya gitmekle hata yaptı"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet