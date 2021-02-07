Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...
07.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera ile Fenerbahçe’nin genç eldiveni Altay Bayındır birbirlerine başarı diledi ve samimi bir selamlaşma gösterdi

Son dakika - Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...
ABONE OL

Sıkı dostlar bir arada
Mücadele öncesinde dostluk görüntüleri alkış aldı. Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera ile Fenerbahçe’nin genç eldiveni Altay Bayındır birbirlerine başarı diledi ve samimi bir selamlaşma gösterdi. Öte yandan iki iyi arkadaş olan Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile Muslera da derbi öncesinde bir araya geldi. Bir süre sohbet eden ikili, birbirlerine sarılarak vedalaştı. Ozan Tufan ile Muslera da kaptanların seremonisinde birbirlerine sarıldı, sıcak görüntüleri ortaya çıktı.

Bu kez rakip oldular
Sivasspor’da geçen sezon başarı yakalayan iki eski arkadaş Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç bu kez rakip oldu. Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki eski Sivassporlu yıldız sahaya ilk 11’de çıktı. Maç öncesinde de birbirlerine başarı dileyen ikili, maç esnasında da birçok pozisyonda karşı karşıya geldi.

Mecburen turuncu!
Fenerbahçe çubuklu forma giydi, Galatasaray mecburen turuncu formayı giydi.
Sarı-lacivertlilerin sırttaki zemini ile Cim-Bom’un dış sahadaki ilk tercihi olan formanın zemininin sarı olması nedeniyle konuk ekip alternatif formayı giydi. Siyahlı olan yedek forma ise, ev sahibinin lacivert şortu tercih etmesi nedeniyle kabul görmedi.

Kasapoğlu’ndan yakın takip
Ülker Stadı’ndaki dev randevuyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokol tribününden takip etti. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Ülker Stadı’na giriş yapan Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından karşılandı. Kasapoğlu ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile de selamlaşarak bir süre sohbet etti, başarı diledi.

Son dakika - Kadıköyde güzel görüntüler Muslera ve Altay...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe - Galatasaray maçında Cüneyt Çakır ve Mert Hakan arasında olay diyalog!

 

    Sosyal medyada gündem oldu! VAR kararı sonrası Fenerbahçe TV...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...
      Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...
    2. Avrupa basını derbide Mesut Özil'i takip etti!
      Avrupa basını derbide Mesut Özil'i takip etti!
    3. Trabzonspor'un nokta atışı transferi Berat Özdemir!
      Trabzonspor'un nokta atışı transferi Berat Özdemir!
    4. Everton'ın Cenk Tosun planı! Beşiktaş...
      Everton'ın Cenk Tosun planı! Beşiktaş...
    5. Galatasaray'ın penaltı isyanı
      Galatasaray'ın penaltı isyanı
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a tepki! "Bir tek Türkiye’de yapıyorsun ya”

    Son dakika - Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a tepki! "Bir tek Türkiye’de yapıyorsun ya”

    İslam Çupi anılıyor

    İslam Çupi anılıyor

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan forvetlere uyarı!

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan forvetlere uyarı!

    Son dakika - Tribünde kaçak var! Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu

    Son dakika - Tribünde kaçak var! Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet