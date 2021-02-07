Son dakika - Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...

Sıkı dostlar bir arada

Mücadele öncesinde dostluk görüntüleri alkış aldı. Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera ile Fenerbahçe’nin genç eldiveni Altay Bayındır birbirlerine başarı diledi ve samimi bir selamlaşma gösterdi. Öte yandan iki iyi arkadaş olan Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile Muslera da derbi öncesinde bir araya geldi. Bir süre sohbet eden ikili, birbirlerine sarılarak vedalaştı. Ozan Tufan ile Muslera da kaptanların seremonisinde birbirlerine sarıldı, sıcak görüntüleri ortaya çıktı.

Bu kez rakip oldular

Sivasspor’da geçen sezon başarı yakalayan iki eski arkadaş Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç bu kez rakip oldu. Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki eski Sivassporlu yıldız sahaya ilk 11’de çıktı. Maç öncesinde de birbirlerine başarı dileyen ikili, maç esnasında da birçok pozisyonda karşı karşıya geldi.

Mecburen turuncu!

Fenerbahçe çubuklu forma giydi, Galatasaray mecburen turuncu formayı giydi.

Sarı-lacivertlilerin sırttaki zemini ile Cim-Bom’un dış sahadaki ilk tercihi olan formanın zemininin sarı olması nedeniyle konuk ekip alternatif formayı giydi. Siyahlı olan yedek forma ise, ev sahibinin lacivert şortu tercih etmesi nedeniyle kabul görmedi.

Kasapoğlu’ndan yakın takip

Ülker Stadı’ndaki dev randevuyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokol tribününden takip etti. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Ülker Stadı’na giriş yapan Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından karşılandı. Kasapoğlu ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile de selamlaşarak bir süre sohbet etti, başarı diledi.