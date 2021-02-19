Son dakika - Kağan Moradaoğlu'ndan Uğurcan Çakır itirafı!

Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Bu bizim hayalimiz. Bu dönemde de Uğurcan, Erce, Arda abi yardımcı oldular. Uğurcan abi'nin eldivenleriyle maça çıktım. Heyecanlıydım ama hafta boyunca herkes bana yardım etti. Son bölümler stresli anlarda çok şükür kazandık."

Faruk Can Genç ise "Trabzonspor formasını taşımak biz gençler için çok önemli, her gencin hayali. Taraftarlar izlerken hangi duyguyu yaşıyorsa, ben de aynı duyguyu yaşıyorum. 2 sene önce buraya taraftar olarak gelmiştim, şimdi oyuncu olarak çıktım." dedi.