Son dakika - Karius’ta ‘erken veda’ sesleri! Ayrılık...

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Beşiktaş formasıyla iki yıl geçiren ve performansı tartışmaları beraberinde getiren Loris Karius, yeni takımında da umduğunu bulamadı. Liverpool tarafından Union Berlin’e kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki futbolcu yedek kulübesinden kurtulamadı.

İki maç sakat, altı maç yedek

Union Berlin’in dün gece Hertha Berlin’e 3-1 mağlup olduğu mücadelede konuk ekibin kalesini Andreas Luthe korudu. Bu sezon iki karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Karius, altı maçta ise yedeklerde bekledi.

Bir dakika bile forma giymedi

Karius, Liverpool tarafından teknik direktör Klopp’un onayıyla oynaması ve form tutması için bir yıllığına kiralanmıştı. Henüz bir dakika bile sahaya çıkamayan Loris Karius’un büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğu belirtildi.

Devre arasında ayrılması bekleniyor

Alman basını, Şampiyonlar Ligi finali oynamışlığı bulunan tecrübeli file bekçisinin sezon sonunu beklemeden, sözleşmesini feshederek devre arasında takımdan ayrılmasının beklendiğini duyurdu.

Max Kruse bambaşka bir profil

Fenerbahçe’de geçirdiği sezonun ardından ülkesinin yolunu tutan ve Union Berlin’e transfer olan Max Kruse, takım arkadaşı Loris Karius’tan bambaşka bir profil çizdi. Berlin’in banko oyuncusu olan Kruse 10 maçta 6 gol, 5 asistle Bundesliga’nın en etkili isimlerinden olurken, kendisini yalnızca Hertha maçında yaşadığı ve ciddi görünen sakatlık durdurabildi.