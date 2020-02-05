Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri SON DAKİKA - Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet
05.02.2020 - 15:11 | | İSTANBUL, (DHA) -

SON DAKİKA - Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı.

SON DAKİKA - Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet

Kasımpaşa, Tayfur Havutçu’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Fuat Çapa en son Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

Boateng'in Milan'a attığı goller

SON DAKİKA - Kasımpaşa, Fuat Çapaya emanet

Joao Pereira Obi Mikel'i pişman etti!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'den Beşiktaş'a 'kural hatası' cevabı

Göztepe'den Beşiktaş'a 'kural hatası' cevabı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda

Galatasaray transfer haberleri | John Roberson ile sözleşme imzalandı

Galatasaray transfer haberleri | John Roberson ile sözleşme imzalandı

Göztepe'den 'kural hatası' açıklaması

Göztepe'den 'kural hatası' açıklaması

Sıradaki Haber