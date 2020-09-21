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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Kasımpaşa'da Koita kadro dışı kaldı
21.09.2020 - 11:03 | | AJANSSPOR

Son dakika | Kasımpaşa'da Koita kadro dışı kaldı

Transfer döneminde Beşiktaş ile adı anılan Kasımpaşa'nın golcüsü Koita, kulübünden maaşına zam isteyince yönetimden kadro dışı bırakıldı.

Son dakika | Kasımpaşa'da Koita kadro dışı kaldı
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Adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Yıllık garanti 500 bin Euro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi. Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam istediğini redderken Gineli santrforu kadro dışı bıraktı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Siyah beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde olduğu gibi oyuncunun bonservis ücreti ödenmeden takıma katılmasını talep etmişti.

BAŞAKŞEHİR İSTEMİŞTİ
Öte yandan son şampiyon Başakşehir de Koita için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Fakat Gulbrandsen'le takas teklifi kabul görmedi.

87 MAÇTA 23 GOL, 10 ASİST
Fode Koita, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 23 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki golcü Kasımpaşa'nın Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı.

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