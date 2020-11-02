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02.11.2020 - 16:45 |

Son dakika - Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldığı resmen açıklandı.

Son dakika - Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
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Bu sezon Süper Lig'de teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Kasımpaşa'da, tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

 

Son dakika - Kasımpaşada Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

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