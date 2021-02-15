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15.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Kasımpaşa'da penaltı isyanı!

Kasımpaşa, 55. dakikada Kerem-Varga pozisyonunda verilmeyen penaltıyı, “kara bir leke” olarak nitelendirdi, “Hakemler tarafsızlığını yitirmiştir” ifadesi kullanıldı

Son dakika - Kasımpaşa'da penaltı isyanı!
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Kasımpaşalı Kevin Varga maçın 55. dakikasında soldan topla birlikte Galatasaray ceza alanına girerken, Kerem Aktürkoğlu’nun müdahalesiyle karşılaştı. Meşin yuvarlağı diziyle önüne almaya çalışırken bir anda yerde kalan Macar oyuncu, penaltı bekledi ancak hakem Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından VAR hakemi Fırat Aydınus ile kısa bir görüşme yapan Özdamar, Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklentisine yanıt vermedi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için daha da üzüldük. Hakemin aleyhimize verilen penaltıda VAR’ı beklemeden penaltıyı çalması, bizim pozisyonumuzun da çok yakın olmasına rağmen vermemesi, VAR’daki hakemlerin bunu hiçbir şekilde değerlendirmemesi beni şaşırttı. Fırat Aydınus hocanın galiba Kasımpaşa’ya karşı bir sıkıntısı var. Ne zaman karşılaşmamızı yönetse veya VAR olarak görev yapsa maalesef bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da bize çok pahalıya mal oluyor” dedi.
Kasımpaşa Kulübü de dün bir açıklama yaparak, “Varga’ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcumuza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir. Orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus’un diyaloglarının yayınlanmasını, kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dakika - Kasımpaşada penaltı isyanı

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