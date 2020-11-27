Son dakika - KasÄ±mpaÅŸa'da teknik direktÃ¶r Fuat Ã‡apa dÃ¶nÃ¼yor!

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27.11.2020 - 23:09 | | DHA

Son dakika - KasÄ±mpaÅŸa'da teknik direktör Fuat Çapa dönüyor!

SÃ¼per Lig ekiplerinden KasÄ±mpaÅŸa'da geÃ§tiÄŸimiz sezon takÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Fuat Ã‡apa, tekrardan baÅŸa geÃ§iyor.Â

Son dakika - KasÄ±mpaÅŸa'da teknik direktör Fuat Çapa dönüyor!
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KasÄ±mpaÅŸa'da 13 KasÄ±mda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilen teknik direktÃ¶rÂ Ä°rfan Buz, bugÃ¼n istifa kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Buz'un istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ±na ara vermeden baÅŸlayan lacivert-beyazlÄ±lar, geÃ§tiÄŸimiz sezon takÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸme potasÄ±ndan aldÄ±ktan sonra Ã¼st sÄ±ralara taÅŸÄ±yan Fuat Ã‡apa ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ä°stanbul ekibi, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Ã‡apa ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bÃ¼yÃ¼k aÅŸama kaydetti. TaraflarÄ±n yarÄ±n bir kez daha gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra, resmi imzanÄ±n atÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Ã‡apa, geÃ§tiÄŸimiz sezon takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±ndayken 14 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ; 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de maÄŸlubiyet almÄ±ÅŸtÄ±.

Son dakika - KasÄ±mpaÅŸada teknik direktÃ¶r Fuat Ã‡apa dÃ¶nÃ¼yor

AyrÄ±lÄ±k aÃ§Ä±klandÄ±
KasÄ±mpaÅŸa KulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Ä°rfan Buz ile yollarÄ±n gÃ¶rÃ¼len lÃ¼zum Ã¼zerine karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±larak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Lacivert-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KasÄ±mpaÅŸa Spor KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu ile teknik direktÃ¶r Ä°rfan Buz gÃ¶rÃ¼len lÃ¼zum Ã¼zerine anlaÅŸarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n Ä°rfan Buz'a ve ekibine teÅŸekkÃ¼r ederiz. SaygÄ±larÄ±mÄ±zla." ifadeleri yer aldÄ±.Â 

Ä°rfan Buz da bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klama ile gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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