Son dakika - Kasımpaşa'dan Mame Thiam ve Fatih Öztürk açıklaması

Kasımpaşa'dan son dakika Mame Thiam, Fatih Öztürk ve Beşiktaş açıklaması geldi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Mame Thiam ve Fatih Öztürk için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bonservis bedeli almadıklarını açıkladı.

İşte Kasımpaşa'nın açıklaması...

Fatih Öztürk’ün Galatasaray'ın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam’ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.

Beşiktaş Kulübü’nün "Bırakmam Seni" kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sanırsız bedelsiz reklamlarını gruba bagli kanallarinda yayınlama kararı almıştır.

"Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın önceki yıllardan bugüne mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir"

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