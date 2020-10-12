Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Gineli futbolcu Fode Koita için teklif aldıklarını ancak lacivert-beyazlı takımın hedefleri nedeniyle kabul etmediklerini aktardı.

Ligin ilk 3 haftasında oynanan maçlarda kadroda yer almayan 29 yaşındaki golcü oyuncunun durumuna açıklık getiren Altıparmak, "Koita çok önemli bir oyuncu. Ben vazgeçilmez oyuncu olduğuna inanmıyorum. Değerli oyuncu vardır. Koita'ya büyük takımlardan tekliflerin gelmesi çok normal. Geçen sezon takıma çok fazla katkı verdi. Ancak biz bir hedef koyduk. İsteyen takımlarla aynı hedefe gideceğim. Koita'yı neden vereyim? Biz bunu bir türlü anlatamadık, belki bu durum menajerler ve diğer kulüplerden kaynaklandı. Koita'nın ciddi bir sakatlığı vardı. Sezon öncesi bizimle olamadı. Bir takıma gitme isteği olabilir. Bu normal. Önemli olan bizim düşüncelerimiz. Koita'ya 'Hedefimizi yakalamak için sana ihtiyacımız var, bizimle birliktesin' dedik. Neticesinde bir yere gitmedi ve bizimle kaldı. Koita'ya teklif geldi ancak hedeflerimiz olduğu için kabul etmedik." diye görüş belirtti.