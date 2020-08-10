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HaberlerKayserispor Haberleri Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ı açıkladı!
10.08.2020 - 00:06 |

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ı açıkladı!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör olarak Bayram Bektaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ı açıkladı!
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör olarak Bayram Bektaş ile anlaştıklarını açıkladı.

İşte Berna Gözbaşı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar;

Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş

'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz.

Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz.

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