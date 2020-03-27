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27.03.2020 - 11:48 |

Son dakika | Kayserispor: Bir personelimizde corona virüs testi pozitif çıktı

Kayserispor, bir idari personelinde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Kayserispor: Bir personelimizde corona virüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kayserispor Kulübü'den yapılan açıklamada bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Son dakika | Kayserispor: Bir personelimizde corona virüs testi pozitif çıktı

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