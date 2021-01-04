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04.01.2021 - 20:25 | | İHA

Son dakika - Kayserispor Dan Petrescu ile anlaştı!

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktör Dan Petrescu ile anlaştı.

Son dakika - Kayserispor Dan Petrescu ile anlaştı!
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Süper Lig’de 16. haftayı 21. sırada geçen Hes Kablo Kayserispor Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya vardı.
Sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Samet Aybaba ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor, üçüncü teknik direktörünü Romanya’da buldu.
Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sabah saatlerinde Teknik Direktör Aybaba’nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı.
Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. Denizlispor maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.

Son dakika - Kayserispor Dan Petrescu ile anlaştı

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