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12.09.2020 - 18:31 |

Son Dakika | Kayserispor'a transfer yasağı geldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer yasağı geldiği iddia edildi. Kulübün, Hollanda'nın Feyenoord takımına ödemesi gereken 600 bin Euro bedeli göndermediği için FIFA ve TFF tarafından transfer yasağı geldiği öğrenildi

Son Dakika | Kayserispor'a transfer yasağı geldi
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Kayserispor'a transfer yasağı geldi. Kayserispor'un Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin Euro'luk rakamı zamanında gönderemeyen Kayserispor'a, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

Kayserispor'un Bilal Başacıkoğlu'nun transferinden ötürü dün Feyenoord'a ödenmesi gereken 600 bin Euro'luk ücreti ödeyemeyen Kayserispor'a transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni transferlerin lisansları çıkmadı.

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