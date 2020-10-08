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HaberlerKayserispor Haberleri Son dakika | Kayserispor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!
08.10.2020 - 21:39 | | DHA

Son dakika | Kayserispor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Kayserispor, 1 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Kayserispor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır.

Son dakika | Kayserisporda 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı

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