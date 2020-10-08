08.10.2020 - 21:39 | | DHA
Son dakika | Kayserispor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!
Kayserispor, 1 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır.