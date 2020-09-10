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10.09.2020 - 12:12 |

Son Dakika | Kayserispor'da bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Kayserispor'da bir idari personelin virüs testi pozitif çıktı.

Son Dakika | Kayserispor'da bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "9 Eylül 2020'de futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, dün de 1 personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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Son Dakika | Kayserisporda bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

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