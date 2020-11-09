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HaberlerKayserispor Haberleri Son dakika - Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi! Resmen açıklandı..
09.11.2020 - 19:26 | | DHA

Son dakika - Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi! Resmen açıklandı..

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada takımın başına Samet Aybaba'nın getirildiğini açıkladı.

Son dakika - Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi! Resmen açıklandı..
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Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samat Aybaba ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgüz, yaptığı açıklamada Samet Aybaba'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağını dile getirdi. 

Son dakika - Kayserisporda Samet Aybaba dönemi Resmen açıklandı..

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