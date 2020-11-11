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11.11.2020 - 14:43 | | KAYSERİ, (DHA)

Son dakika | Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Samet Aybaba şehre geldi. Deneyimli teknik adamın akşam takımla ilk antrenmanını yapacağı öğrenildi.

Son dakika | Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi
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Süper Lig'de 7 maçta topladığı 6 puanla 18'inci sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi. Tecrübeli teknik adam, yeni takımı için Kayseri'ye geldi. Aybaba, bugün saat 18.00'de yapılacak antrenmanda ekibiyle birlikte yer alacak. Futbolcularla toplantı yapacağı öğrenilen Samet Aybaba'nın ardından 23 Kasım'da ligde oynayacakları Galatasaray maçına takımı hazırlayacağı bildirildi.

Son dakika | Kayserisporla anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

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