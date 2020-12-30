Son dakika - Kenan Karaman için resmi açıklama!

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Galatasaray ve Beşiktaş’ın transferdeki hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen milli futbolcu Kenan Karaman için kulübünden açıklama geldi. Fortuna Düsseldorf Futbol Direktörü Klaus Allofs, Karaman’ı bu transfer döneminde elden çıkarmayı düşünmediklerini söyledi.

Almanya 2. Ligi’nde Bundesliga’ya yükselme hedefiyle mücadele ettiklerini belirten Allofs, “Ekonomik açıdan şu an için oyuncu satmamızı gerektirecek bir gereklilik bulunmuyor. Eğer birini elden çıkarmamız gerekmiyorsa sportif durumla ilgileniyoruz” diyerek Kenan Karaman’ın durumuyla ilgili de şunları söyledi: “Sıradışı bir şey olmadığı sürece takımda tutmak istiyoruz”.

26 yaşındaki Kenan Karaman’ın Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Santrfor olarak görev yapan deneyimli futbolcu bu sezon ligde 12 maçta forma giydi 3 gol atarken 1 de asist yaptı.