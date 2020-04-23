Son dakika | Kenan Koçak Hannover 96 ile sözleşme uzattı

Ersun Yanal sonrası dönemde teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişme oldu.

Daha önce adı sarı-lacivertlilerle geçen Hannover 96'da çalışan teknik adam Kenan Koçak, kulübüyle resmi sözleşme imzaladı. Hannover 96'nın resmi hesaplarından yapılan açıklamada; 39 yaşındaki Kenan Koçak ile 2023 Haziran'a kadar sözleşme yenilendiği kaydedildi.

Genç çalıştırıcı da; "Hannover'i sadece bir takım olarak görmüyorum, burası benim evim" ifadelerini kullandı.