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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Kenan Koçak Hannover 96 ile sözleşme uzattı
23.04.2020 - 08:15 |

Son dakika | Kenan Koçak Hannover 96 ile sözleşme uzattı

Teknik heyet konusunda çalışmalar yapan Fenerbahçe ile adı geçen Kenan Koçak, Hannover 96'da kalmayı tercih etti; 2023'e kadar sözleşme yeniledi.

Son dakika | Kenan Koçak Hannover 96 ile sözleşme uzattı
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Ersun Yanal sonrası dönemde teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişme oldu.

Daha önce adı sarı-lacivertlilerle geçen Hannover 96'da çalışan teknik adam Kenan Koçak, kulübüyle resmi sözleşme imzaladı. Hannover 96'nın resmi hesaplarından yapılan açıklamada; 39 yaşındaki Kenan Koçak ile 2023 Haziran'a kadar sözleşme yenilendiği kaydedildi.

Genç çalıştırıcı da; "Hannover'i sadece bir takım olarak görmüyorum, burası benim evim" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Kenan Koçak Hannover 96 ile sözleşme uzattı

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