23.04.2020 - 08:15 |
Son dakika | Kenan Koçak Hannover 96 ile sözleşme uzattı
Teknik heyet konusunda çalışmalar yapan Fenerbahçe ile adı geçen Kenan Koçak, Hannover 96'da kalmayı tercih etti; 2023'e kadar sözleşme yeniledi.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Ersun Yanal sonrası dönemde teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişme oldu.
Daha önce adı sarı-lacivertlilerle geçen Hannover 96'da çalışan teknik adam Kenan Koçak, kulübüyle resmi sözleşme imzaladı. Hannover 96'nın resmi hesaplarından yapılan açıklamada; 39 yaşındaki Kenan Koçak ile 2023 Haziran'a kadar sözleşme yenilendiği kaydedildi.
Genç çalıştırıcı da; "Hannover'i sadece bir takım olarak görmüyorum, burası benim evim" ifadelerini kullandı.