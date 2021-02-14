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14.02.2021 - 18:09 |

Son dakika - Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim ve şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim ve şampiyonluk sözleri!
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Şehitlerimiz var. Çok üzüntülüydük. Sonra işimizi yapmamız gerekiyordu. Geldik. Zor bir mücadele oldu. Zemin çok ağırdı. İki takım da istediklerini gerçekleştiremedi. Mücadele önemli."

"Şampiyonluk olacaksa sezon sonunda, bu tip galibiyetler çok değerli. Taraftarlara armağan olsun."

"Fatih Hoca beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

Son dakika - Kerem Aktürkoğludan Fatih Terim ve şampiyonluk sözleri

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