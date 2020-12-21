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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Kevin N'Koudou'dan olay itiraf! "Vida 10 kere denese..."
21.12.2020 - 00:07 |

Son dakika - Kevin N'Koudou'dan olay itiraf! "Vida 10 kere denese..."

Süper Lig'de Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Kevin N'Koudou'dan olay itiraf! "Vida 10 kere denese..."
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Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Erzurumspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fransız kanat oyuncusu açıklamasında; "Gol atmak güzel, gol atmak güzel bir şey. Galibiyetle ilgili konuşmak lazım daha çok. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan ötürü çok mutluyum. Vida'nın golü çok güzeldi ama 10 kere denese ancak 1 kere atabilirdi. Ben gülmeyi, mutlu olmayı seviyorum. Başkalarını da mutlu etmeyi seviyorum. Hiç değişmeyeceğim, hep böyle kalacağım." dedi.

Son dakika - Kevin NKoudoudan olay itiraf Vida 10 kere denese...

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