Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika - Klopp: "Ozan Kabak'ın geleceği umut verici görünüyor"
19.02.2021 - 17:43 |

Son dakika - Klopp: "Ozan Kabak'ın geleceği umut verici görünüyor"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Everton karşılaşması öncesinde Ozan Kabak hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Klopp: "Ozan Kabak'ın geleceği umut verici görünüyor"
ABONE OL

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, milli stoper Ozan Kabak hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Everton karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında gösterdiği performansla haftanın 11'ine seçilen Ozan Kabak'ın geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, genç stoperle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ozan Kabak, kariyerinde şu ana kadar kolay yolu hiç tercih etmedi. Her zaman çok mücadele etmek zorunda kaldı ve bu futbol gelişimi için çok önemli bir durum. Şimdi Ozan, Liverpool forması giyiyor ve geleceği umut verici görünüyor."

Son dakika - Klopp: Ozan Kabakın geleceği umut verici görünüyor

    Nevzat Dindar'dan Mostafa Muhammed açıklaması!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku
      Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku
    2. Klopp'tan Ozan Kabak'a dev övgü!
      Klopp'tan Ozan Kabak'a dev övgü!
    3. Arda Turan'dan liderlik sözleri!
      Arda Turan'dan liderlik sözleri!
    4. Galatasaray'dan Alanyaspor maçına prim
      Galatasaray'dan Alanyaspor maçına prim
    5. Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

    TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

    Manchester City'den Messi'ye görülmemiş teklif

    Manchester City'den Messi'ye görülmemiş teklif

    Son dakika haberi | Nabil Dirar’dan mesaj: Kendimle gurur duyuyorum

    Son dakika haberi | Nabil Dirar’dan mesaj: Kendimle gurur duyuyorum

    Voleybol'da kritik mücadele ertelendi!

    Voleybol'da kritik mücadele ertelendi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet