Son dakika | Kobe Bryant, 'Galatasaraylı' olmuştu

Dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasıyla 41 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bu kazanın ayrıntıları ve detayları kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilirken, yıldız basketbolcunun geçmişteki görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı.

'Black Mamba' lakaplı Kobe, 2011 yılında Galatasaray'ı ziyaret etmişti. Ziyaret kapsamında Türk Telekom Stadı'na gelen efsane isim, Fatih Terim'le sohbet etmiş, ardından da penaltı atışında bulunup eldivenleri giyip kalecilik performansı da sergilemişti.

Ziyaret sırasında verdiği röportajında, "Artık bir Galatasaray taraftarıyım" diyerek de sarı kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Galatasaray da resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kobe Bryant için anma mesajı yayınladı.