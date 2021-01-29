Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Koita’nın Beşiktaş'tan istediği rakam: 800 bin euro
29.01.2021 - 08:18 | | Sabah

Son dakika | Koita’nın Beşiktaş'tan istediği rakam: 800 bin euro

Beşiktaş'ın gündeminde olan Gineli futbolcunun siyah-beyazlılardan 800 bin euro yıllık maaş istediği kaydedildi.

Son dakika | Koita’nın Beşiktaş'tan istediği rakam: 800 bin euro
ABONE OL

Kasımpaşa'dan Fode- Koita'yı isteyen Beşiktaş oyuncunun talep ettiği yıllık ücreti de azaltmak istiyor.

Gineli futbolcunun siyah-beyazlılardan 800 bin euro yıllık maaş istediği ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu rakamın biraz daha aşağısını düşündüğü kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcu maddi olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade ederken, öncelikle kulüplerin anlaşması bekleniyor.

Son dakika | Koita’nın Beşiktaştan istediği rakam: 800 bin euro

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Merih Demiral bombası! Yeni adresi...
    Merih Demiral bombası! Yeni adresi...
  2. Ndayishimiye teklifi ortaya çıktı
    Ndayishimiye teklifi ortaya çıktı
  3. İşte Koita’nın istediği rakam
    İşte Koita’nın istediği rakam
  4. Flaş açıklama geldi! Hulk..
    Flaş açıklama geldi! Hulk..
  5. Olay sözler: 'Veda etmeli'
    Olay sözler: 'Veda etmeli'



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu: ‘Her şey gençler için’

Bakan Kasapoğlu: ‘Her şey gençler için’

Trabzonspor'un müthiş ikilisi! Caleb Ekuban ve Djaniny damga vurdu

Trabzonspor'un müthiş ikilisi! Caleb Ekuban ve Djaniny damga vurdu

D-Smart içeriği şimdi daha zengin

D-Smart içeriği şimdi daha zengin

Bünyamin Bozgeyik asaleten Spor Toto’nun başında

Bünyamin Bozgeyik asaleten Spor Toto’nun başında

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet