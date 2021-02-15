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15.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Komşu Bakasetas’ı konuşuyor!

Trabzonspor’un yeni transferi Anastasios Bakasetas, kısa süre içerisinde takıma uyum göstermesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yunanistan’da her gün futbolcu ile ilgili bir çok haber yayınlanırken, kendisiyle ilgili gelişmeler sürekli okuyuculara aktarılıyor.

Son dakika - Komşu Bakasetas’ı konuşuyor!
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ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un yeni transferi Anastasios Bakasetas, kısa süre içerisinde takıma uyum göstermesiyle dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep karşısında da galibiyeti getiren golü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerdeki dördüncü maçında üçüncü golünü kaydetti. Yunan futbolcu, Alanyaspor’daki son maçlarını da boş geçmemişti. Bakasetas, ilk 11 başladığı son 6 Süper Lig maçında birer gol atarak kariyerinin en uzun gol serisini yaşadı.
Yunan oyuncunun Süper Lig’deki performansının ülkesinde yakından takip edildiği öğrenildi. Yunanistan’da her gün futbolcu ile ilgili bir çok haber yayınlanırken, kendisiyle ilgili gelişmeler sürekli okuyuculara aktarılıyor. Yunan futbolseverler oyuncunun performansını büyük bir heyecanla takip ederken, Türkiye’deki başarısından dolayı son derece mutlu oldukları belirlendi. Süper Lig’de birçok Yunan futbolcunun top koşturmasının da bu sene büyük bir ilgi oluşmasını beraberinde getirdiği, Yunanistan’dan Türkiye’ye gelecek oyuncu sayısının daha da artmasının beklendiği tespit edildi. 

Son dakika - Komşu Bakasetas’ı konuşuyor

Genetiğinde var!

Trabzon’daki yerel gazeteler bordo-mavili takımın galibiyet serisini devam ettirmesini manşetlerine taşırken, Bakasetas’a övgüler yağdırdı. Karadeniz Gazetesi, ‘Elin Oğlu Değil, Evin Oğlu’ ve ‘Trabzonspor’un genetiğinde zirve var’, Günebakış Gazetesi, ‘Bakasetas atıyor, Trabzon zirveye koşuyor’, Taka Gazetesi, ‘Çilingir kilidi açtı, Fırtına zirveye uçtu’, Kuzey ekspres Gazetesi de, ‘Zirvede olmak Trabzonspor’un genetiğinde var’ başlıklarını kullandı.

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