04.10.2020 - 23:22 | | AA
Son dakika | Konyaspor, Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı!
Konyaspor, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı ve son olarak Alanyaspor forması giyen Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladı.
Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.