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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Konyaspor, Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı!
04.10.2020 - 23:22 | | AA

Son dakika | Konyaspor, Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı!

Konyaspor, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı ve son olarak Alanyaspor forması giyen Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı

Son dakika | Konyaspor, Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı!
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladı. 

Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son dakika | Konyaspor, Ahmet Çalıkı kadrosuna kattı

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